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В Крыму начали проверку из-за избиения журналиста 

RT на русском 57 минут назад
В Крыму начали проверку из-за избиения журналиста
Фото: РИА Новости
МВД начало проверку в Крыму по факту избиения журналиста телеканала «Крым 24» Николая Уварова, анализируются записи камер видеонаблюдения.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
В ведомстве заявили, что, по предварительной информации, произошёл бытовой конфликт.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, анализируются видеозаписи камер видеонаблюдения», — заявили в МВД.
Телеканал «Крым» сообщил, что журналист был избит мотоциклистом, которому он сделал замечание за езду в пешеходной зоне.
В мае в Крыму в результате ДТП с машиной ГИБДД погиб мотоциклист.
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Происшествия , ГИБДД , МВД , РИА Новости , Республика Крым
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