Более 100 человек осуждены в России за терроризм

В России за полгода осудили за терроризм более 120 человек

Российские суды в первой половине этого года осудили за терроризм 121 человека, оправдательных приговоров по этой категории, как и в прошлые годы, не было, указано в статистике Судебного департамента ВС РФ

Непосредственно за теракты суды вынесли девять приговоров, остальные — за вербовку, призывы к терроризму и его одобрение, участие в террористических организациях и их финансирование. На принудительное лечение был направлен лишь один из подсудимых.

Вместе с тем за ложные сообщения о терактах за полугодие суды вынесли 265 приговоров (это несколько меньше, чем год назад), дело в отношении двух человек было прекращено, на принудительное лечение отправлены 16.

Как рассказал на прошлой неделе глава ФСБ Александр Бортников , угроза терактов в России сохраняется, с начала года предотвращено 39 терактов, разоблачено 49 террористических ячеек, 32 боевика уничтожено.

Россияне продолжают уезжать за границу, чтобы воевать за террористов, хотя и меньшими темпами, чем раньше: установлено более 5 тысяч таких людей, на них заводятся уголовные дела.

Одна из тенденций в этой сфере — террористы все чаще используют криптовалюты и краудфандинговые платформы, создают подставные компании, которые участвуют в торгах на биржах и инвестируют в экономику.