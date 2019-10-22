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В России за полгода осудили за терроризм более 120 человек 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Более 100 человек осуждены в России за терроризм
Фото: depositphotos.com
Российские суды в первой половине этого года осудили за терроризм 121 человека, оправдательных приговоров по этой категории, как и в прошлые годы, не было, указано в статистике Судебного департамента ВС РФ.
Непосредственно за теракты суды вынесли девять приговоров, остальные — за вербовку, призывы к терроризму и его одобрение, участие в террористических организациях и их финансирование. На принудительное лечение был направлен лишь один из подсудимых.
Вместе с тем за ложные сообщения о терактах за полугодие суды вынесли 265 приговоров (это несколько меньше, чем год назад), дело в отношении двух человек было прекращено, на принудительное лечение отправлены 16.
Как рассказал на прошлой неделе глава ФСБ Александр Бортников, угроза терактов в России сохраняется, с начала года предотвращено 39 терактов, разоблачено 49 террористических ячеек, 32 боевика уничтожено.
Россияне продолжают уезжать за границу, чтобы воевать за террористов, хотя и меньшими темпами, чем раньше: установлено более 5 тысяч таких людей, на них заводятся уголовные дела.
Одна из тенденций в этой сфере — террористы все чаще используют криптовалюты и краудфандинговые платформы, создают подставные компании, которые участвуют в торгах на биржах и инвестируют в экономику.
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Комментарии1
Происшествия , Александр Бортников , ФСБ
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