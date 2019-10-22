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Дагестанец захотел сына и заставил жену сделать аборт 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
Как у Тимати: муж отвез жену на аборт из-за пола ребенка
Фото: Pixabay.com
Житель Дагестана заставил жену сделать аборт, узнав, что она беременна девочкой. Об этом сообщила супруга мужчины Зарема, передает «Комсомольская правда».
О том, что она ждет девочку, Зарема узнала на 12-й неделе беременности. Это третий брак ее мужа, и от первых двух у него родились две дочки. Узнав, что Зарема тоже ждет девочку, мужчина «кричал и бил кулаками» по столу, требуя сделать аборт. Он аргументировал это тем, что не хочет третью дочь и женился ради рождения сына.
Девушка отметила, что после новости о рождении сына у рэпера Тимати дома случился новый скандал — муж якобы утверждал, что «нормальные женщины рожают сыновей», и «чем он хуже» Тимати.
Муж отвез Зарему в клинику, где ей сделали аборт. После этого девушка тайком сбежала от супруга и обратилась в местный кризисный центр для женщин. Она также заявила, что не вернется к мужу. В центре защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» сообщили, что 18,8 процента всех абортов совершаются в Дагестане по половому признаку.
Ранее стало известно, что в России захотели увеличить родовой сертификат на тысячу рублей и направить эти деньги на психологическую помощь беременным женщинам. Таким образом в стране хотят сократить количество абортов. С таким предложением в сентябре выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Комментарии3
Происшествия , Дмитрий Медведев , Тимати
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