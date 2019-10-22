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Назначена дата нового слушания по делу Серебренникова 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Назначена дата нового слушания по делу «Седьмой студии»
Фото: РИА Новости
Мещанский суд Москвы 1 ноября заново приступит к рассмотрению уголовного дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова.
«Мещанский суд заново приступит к рассмотрению уголовного дела 1 ноября в 10.00 мск», — сказала адвокат одной из обвиняемых Ирина Поверинова, уточнив, что в этот день пройдут предварительные слушания, передает ТАСС.
Ранее суд получил дело для нового рассмотрения.
«В Мещанский районный суд поступили материалы уголовного дела в отношении Серебренникова и других обвиняемых», — сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Она также сообщила, что в течение 30 суток дело будет распределено судье и назначено первое судебное заседание, таким образом, судебный процесс по делу начнется заново.
Напомним, 8 апреля Серебренникова и других фигурантов дела отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Их подозревали в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа».
Однако 11 сентября суд вернул дело Серебренникова в прокуратуру, прекратив разбирательство в отношении него. Также была отменена подписка о невыезде режиссера.
8 октября Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда о возвращении уголовного дела в прокуратуру и направил его на новое рассмотрение в новом составе.
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Происшествия , Ирина Поверинова , Кирилл Серебренников , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС , Москва
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