Названа причина смерти дочери посла Ирана

Смерть дочери иранского посла в Москве объяснили

«У нее был сердечный приступ вчера, к сожалению, в результате сердечного приступа она погибла», — уточнили в посольстве, опровергнув версию о самоубийстве.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщило о самоубийстве Санаи после затяжной депрессии. Как писал Telegram-канал «112», тело девушки нашли под окнами ее квартиры в Подсоснеском переулке. О предсмертной записке Санаи не сообщалось.