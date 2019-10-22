Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смерть дочери иранского посла в Москве объяснили 

Lenta.ru 39 минут назад
Названа причина смерти дочери посла Ирана
Фото: РИА Новости
Дочь посла Ирана в России Мехди Санаи, 28-летняя Арефех Санаи погибла в Москве после сердечного приступа. Об этом сообщили в посольстве Ирана, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«У нее был сердечный приступ вчера, к сожалению, в результате сердечного приступа она погибла», — уточнили в посольстве, опровергнув версию о самоубийстве.
Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщило о самоубийстве Санаи после затяжной депрессии. Как писал Telegram-канал «112», тело девушки нашли под окнами ее квартиры в Подсоснеском переулке. О предсмертной записке Санаи не сообщалось.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
Последние новости
Продажи Sukhoi Superjet рекордно обвалились Продажи Sukhoi Superjet рекордно обвалились В московском метро временно перекроют одну линию В московском метро временно перекроют одну линию Стали известны подробности новой пенсионной системы Стали известны подробности новой пенсионной системы
Происшествия , Мехди Санаи , Григорий Березкин , Интерфакс , Иран , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жертвой резни в Новой Москве оказалась беременная
Жертвой резни в Новой Москве оказалась беременная5
В Москве погибла дочь посла Ирана
В Москве погибла дочь посла Ирана18
Американцев выгоняют из Ирака
Американцев выгоняют из Ирака2
«Это атака на Украину»: Полк «Азов» ответил США
«Это атака на Украину»: Полк «Азов» ответил США461
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган483
Видео
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
03:02
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
Армия Ближний Восток
Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП
00:41
Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП
Происшествия Другое
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
00:40
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
В мире Армия
Помочь славянам: для чего Россия вооружает Сербию
03:05
Помочь славянам: для чего Россия вооружает Сербию
Армия Войска
На месте прорыва дамбы найден сейф с золотом
01:48
На месте прорыва дамбы найден сейф с золотом
Происшествия Пожары
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Макрон позвонил Путину
01:54
Макрон позвонил Путину
Политика В мире
Путин обновил Совет по правам человека
00:46
Путин обновил Совет по правам человека
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение