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Названа причина смерти дочери посла Ирана 

Рамблер 10 минут назад
Дочь посла Ирана в Москве Мехди Санаи умерла в результате сердечного приступа. Об этом со ссылкой на представителя посольства сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
При этом в дипмиссии назвали провокацией появившиеся в СМИ сообщения о суициде дочери посла.
«Такого не было, посольство это опровергает. У нее был сердечный приступ вчера, к сожалению, в результате сердечного приступа она погибла», — пояснил сотрудник миссии.
«Рамблер» писал, что информацию о возможном суициде 28-летней Арефех Санаи распространил Telegram-канал 112. По данным канала, девушка проходила лечение у психиатра. При этом никаких конфликтов с родителями у нее не было.
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Происшествия , Видео , Мехди Санаи , Григорий Березкин , Иран , Москва
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