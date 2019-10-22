Названа причина смерти дочери посла Ирана

При этом в дипмиссии назвали провокацией появившиеся в СМИ сообщения о суициде дочери посла.

«Такого не было, посольство это опровергает. У нее был сердечный приступ вчера, к сожалению, в результате сердечного приступа она погибла», — пояснил сотрудник миссии.