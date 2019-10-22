Желудок пьяного водителя сам производил пиво

Желудок задержанного за пьяное вождение мужчины сам производил пиво

Полицейские в США задержали за вождение в нетрезвом виде мужчину, желудок которого, как оказалось впоследствии, самостоятельно производил пиво из-за редкого заболевания. Об этом сообщает издание The Mirror.

В 2011 году строитель из штата Северная Каролина, чье имя не сообщается, поранил палец и прошел курс лечения антибиотиками. Через неделю после окончания приема лекарств у него появились странности в поведении: депрессия, беспричинная агрессия, провалы в памяти и ощущение тумана в голове. В 2014 году он обратился к психиатру, тот прописал ему антидепрессанты, но лечение не помогало.

Вскоре после этого американца остановили полицейские и заподозрили его в употреблении алкоголя. Строитель все отрицал и отказался проходить медицинское освидетельствование. Его направили в больницу для проведения теста на употребление алкоголя. Анализ показал, что количество алкоголя в крови пациента эквивалентно десяти единицам алкоголя — то есть 100 граммам чистого спирта.

Пациент продолжал категорически отрицать употребление спиртного, однако врачи и полицейские не поверили ему.

Позже специалисты из медицинского центра Университета Ричмонд в Нью-Йорке диагностировали у мужчины синдром автоброжения — состояние, когда желудок содержит так много дрожжей, что производит собственное пиво из продуктов, в которых содержится много углеводов.

После постановки диагноза и соответствующего лечения пациент начал возвращаться к нормальной жизни. Строитель вновь испытал старые симптомы, лишь когда втайне от врачей поел пиццу и газировку. После этого он стал придерживаться здоровой диеты.

Сейчас мужчину уже полтора года не беспокоит синдром автоброжения. Он признается, что счастлив не только из-за отсутствия проблем с самочувствием, но и потому, что раньше его семья и друзья не верили ему и подозревали, что он скрытый алкоголик.

Ранее сообщалось, что полиция на Ибице остановила и задержала водителя за неосторожное вождение, угрожавшее безопасности дорожного движения. Анализ выявил у него в крови все известные наркотики: кокаин, метамфетамины, опиаты, марихуану и амфетамины.