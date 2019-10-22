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Россиянин умер после года в американской тюрьме 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин скончался в американской тюрьме
Фото: Reuters
Российский дальнобойщик Алексей Мешков умер после одиннадцати месяцев, проведенных в тюрьме в США, семь из которых считал незаконными. О судьбе мужчины рассказала на сайте GoFundMe проживающая во Флориде россиянка Дарья Суворова.
Мешков приехал на работу в Соединенные Штаты в 2016 году. Он получил все нужные документы и купил в рассрочку грузовик. Деньги отправлял в Россию, где у него остались жена и ребенок.
В ноябре 2018 при разгрузке в штате Пенсильвания произошел некий скандал, в результате которого Мешкова задержали — его подозревали в том, что он был пьян, но это не подтвердилось. Россиянин четыре месяца ждал суда и в результате был признан виновным в хулиганстве и получил четыре месяца тюрьмы. Его должны были отпустить, но вместо этого продолжили удерживать.
По рассказу Дарьи, ей и ее мужу пришлось пересылать семье Мешкова деньги с его счета. Они закончились, а россиянина все еще не отпускали, так как решили проверить его иммиграционный статус. Адвокаты требовали очень высокую оплату за то, чтобы ознакомиться с делом, поэтому заключенный оставался в тюрьме еще несколько месяцев. Позднее выяснилось, что из системы пропали данные о его легальном статусе за октябрь 2017 года.
К тому времени, как Суворова отправила все необходимые документы и дальнобойщика должны были выпустить, у него случилось два инфаркта. Из тюремного госпиталя его забирали в тяжелом состоянии, но в нормальном настроении — он собирался выходить на работу, копить деньги на адвоката и судиться с тюрьмой за семь месяцев незаконного удержания и моральные издевательства.
15 октября Мешкова обнаружили мертвым. Суворова организовала сайте GoFundMe сбор средств для родственников умершего, чтобы те смогли перевезти его тело в Россию. На момент публикации заметки удалось собрать более 7,8 тысячи долларов из необходимых 12 тысяч.
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Происшествия , Алексей Мешков , США
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