Военные погрызли семечки у Вечного огня и поплатились

Российские военные погрызли семечки на корточках у Вечного огня и поплатились

Волгограде полиция задержала двоих военных, которые ели семечки и бросали шелуху от них в Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону, передает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел на Аллее героев. Мужчины грелись у Вечного огня. Как пишет «Высота 102», военные были уроженцами Дагестана. Они служили по контракту в поселке Гумрак.

Полиция передаст материалы дела в военную прокуратуру.

Ранее жителя Сургута приговорили к полутора годам колонии-поселения после того, как он сжег на Вечном огне венок в память погибших солдат и ветки деревьев. Всего от действий вандала пострадало 10 деревьев, их заменили в конце мая. Ранее нарушителя уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж, а также к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте.