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Российские военные погрызли семечки на корточках у Вечного огня и поплатились 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Военные погрызли семечки у Вечного огня и поплатились
Фото: РИА Новости
В Волгограде полиция задержала двоих военных, которые ели семечки и бросали шелуху от них в Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону, передает РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошел на Аллее героев. Мужчины грелись у Вечного огня. Как пишет «Высота 102», военные были уроженцами Дагестана. Они служили по контракту в поселке Гумрак.
Полиция передаст материалы дела в военную прокуратуру.
Ранее жителя Сургута приговорили к полутора годам колонии-поселения после того, как он сжег на Вечном огне венок в память погибших солдат и ветки деревьев. Всего от действий вандала пострадало 10 деревьев, их заменили в конце мая. Ранее нарушителя уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж, а также к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте.
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