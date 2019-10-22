Выживший в «Зимней вишне» требует 11 млн рублей

Выживший в кинозале «Зимней вишни» подал иск на 11 миллионов рублей

Выживший в кинозале горящей "Зимней вишни" Михаил Трусов, потерявший в пожаре двух дочерей, подал гражданский иск на 11 миллионов рублей к семерым из восьми фигурантов рассматривающегося в Заводском районном суде Кемерово дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Иск к семи фигурантам: Судденок, Богдановой, Полозиненко, Никитину, Бурсину, Антюшину, Соболеву", — огласил суд содержание иска.

Отвечая на вопросы суда, Трусов пояснил, что это не ошибка.

"К сожалению, спасли не моих детей, а меня, но на этого человека (Генина — ред.) не хочу подавать", — сказал он.

Согласно иску, 3 миллиона рублей Трусов хочет истребовать с подсудимых за моральный ущерб в связи с вредом, нанесенным его здоровью, и по 4 миллиона рублей морального ущерба за смерть каждой дочери — 2009 и 2013 годов рождения.

В рамках дела обвиняются восемь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.