Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полковник полиции убил любовника жены 

Рамблер + ещё 2 23 минуты назад
Экс-полицейский жестоко отомстил любовнику жены
Фото: РИА Новости
Отставной полковник застрелил любовника жены в Москве, сообщает «112».
Некоторое время назад 63-летний бывший полицейский Владислав Пименов заподозрил, что 38-летняя супруга изменяет ему с общим знакомым.
На днях в своей квартире на 11-й Парковой улице супруги поссорились. Женщина позвонила тому самому мужчине. Тот приехал. Между ним и Пименовым произошла драка.
Полковник был избит, ушел умыться, а вернулся с наградным ружьем в руках. Он сделал предупредительный выстрел в сторону окна, получил удар в лицо и тогда выстрелил в оппонента.
Пименов промахнулся, однако пуля отрикошетила от пола в стену, от нее в потолок, а от него в бедро изначальной «мишени», зацепив бедренную артерию. Мужчина скончался от потери крови. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
По информации РЕН ТВ, полковник Пименов вел стрельбу из карабина Симонова.
В августе, как сообщал «Рамблер», депутат собрания депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области Азат Зарипов из охотничьего ружья застрелил жену, которую заподозрил в измене. Зарипов — был единороссом, главврачом местной больницы и председателем комиссии собрания депутатов по социальной политике.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
Комментарии2
Происшествия , Криминал , Азат Зарипов , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста2
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили13
Турецкие войска в Сирии: Россия сделала заявление
Турецкие войска в Сирии: Россия сделала заявление24
Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции
Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции14
Школьник погиб из-за воздушного шарика
Школьник погиб из-за воздушного шарика5
Видео
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
05:49
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
В мире
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
00:06
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
Политика
Давняя вражда: бойня фермеров в Ростовской области
01:03
Давняя вражда: бойня фермеров в Ростовской области
Происшествия Статьи
Стало известно о смерти россиян в Турции
00:49
Стало известно о смерти россиян в Турции
Происшествия Ближний Восток
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
03:54
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
Политика
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
03:02
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
Армия Ближний Восток
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
00:38
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
Происшествия
«Зависти никакой»: Соловьев обратился к Урганту
00:41
«Зависти никакой»: Соловьев обратился к Урганту
Общество
Хабенский стал жертвой квартирных мошенников
01:00
Хабенский стал жертвой квартирных мошенников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение