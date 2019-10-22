Экс-полицейский жестоко отомстил любовнику жены

Полковник полиции убил любовника жены

Отставной полковник застрелил любовника жены в Москве сообщает «112».

Некоторое время назад 63-летний бывший полицейский Владислав Пименов заподозрил, что 38-летняя супруга изменяет ему с общим знакомым.

На днях в своей квартире на 11-й Парковой улице супруги поссорились. Женщина позвонила тому самому мужчине. Тот приехал. Между ним и Пименовым произошла драка.

Полковник был избит, ушел умыться, а вернулся с наградным ружьем в руках. Он сделал предупредительный выстрел в сторону окна, получил удар в лицо и тогда выстрелил в оппонента.

Пименов промахнулся, однако пуля отрикошетила от пола в стену, от нее в потолок, а от него в бедро изначальной «мишени», зацепив бедренную артерию. Мужчина скончался от потери крови. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По информации РЕН ТВ, полковник Пименов вел стрельбу из карабина Симонова.