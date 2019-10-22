Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП

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Опубликованы первые кадры с места двойного убийства в Новой Москве 

ТК «Звезда» + ещё 2 30 минут назад
По предварительной информации, злоумышленник страдал наркозависимостью.
В Новой Москве произошло двойное убийство. Инцидент произошел в деревне Дудкино. Кадры с места инцидента публикует «Звезда».
Как уточнили в пресс-службе главка столичной полиции, известно, что мужчина пришел к знакомым, чтобы попросить деньги в долг, но получил отказ. В результате, он нанес ножевые ранения шестерым людям.
«Двое из них умерли, четверо госпитализированы. Он задержан, передан следователям. Инцидент произошел в деревне Дудкино в Новой Москве», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, злоумышленник страдал наркозависимостью, сообщает ТАСС.
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Происшествия , Видео , Криминал , ИТАР-ТАСС , Москва
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