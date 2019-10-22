Тысячи жителей Челябинска остались без воды и тепла

Около 20 тысяч жителей Челябинска остались без воды и тепла из-за аварии

Более 150 многоквартирных и 152 частных жилых дома, где проживают около 20 тысяч человек, остались без горячей воды и теплоснабжения в Челябинске из-за аварии на трубопроводе, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации.

По данным пресс-службы, во вторник ночью в результате несанкционированного перекрытия запорной арматуры на магистральном трубопроводе D-700 мм произошел гидравлический удар в системе теплоснабжения Ленинского района Челябинска.

"Для установления объемов аварии превентивно отключено теплоснабжение многоквартирных, частных домов и социальных объектов. По состоянию на 09.15 (07.15 мск) отключены 154 многоквартирных и 152 частных жилых дома с количеством проживающих 20 тысяч человек, а также 17 социально значимых объектов. Больницы, детские сады и школы, не смотря на отключение, работают в обычном режиме, на данный момент температура в зданиях соответствует нормативам", — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших в результате повреждения теплотрассы не поступала, уточняется в сообщении.

В районной администрации создан оперативный штаб по вопросам ликвидации аварийной ситуации под руководством врио главы города Натальи Котовой , добавляется в сообщении.

С 09.00 (07.00 мск) производятся пробные запуски системы, просьба жителям внимательней отнестись к внутриквартирному оборудованию, запуск производится в присутствии специалистов "УСТЭК-Челябинск", поясняет пресс-служба.