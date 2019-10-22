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Шестимесячную девочку обнаружили в центре Москвы 

РИАМО + ещё 1 1 час назад
В центре Москвы обнаружили шестимесячного ребенка, по факту происшествия проводится проверка, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.
По данным следствия, вечером 21 октября 2019 года на улице Щепкина в городе Москве обнаружен маленький ребенок, на вид девочке 6 месяцев.
«По предварительным данным, девочку оставил на улице неизвестный мужчина. По данному факту Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.
Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление родителей и родственников девочки.
«Всех, кто обладает сведениями о родственниках найденного ребенка, просят сообщить по номеру: 8 (800) 707-70-22», — дополняется в материале.
По результатам проверки будет принято решение.
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Происшествия , Видео , СКР , Москва
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