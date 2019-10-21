Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские школьники сбежали из дома и проехали сотни километров 

Lenta.ru 1 час назад
Российские школьники сбежали из дома и проехали сотни километров
Фото: Lenta.ru
Два 12-летних мальчика из Мончегорска Мурманской области, которые ранее считались пропавшими, были найдены на заправке Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России, передает РИА Новости.
Уточняется, что дети пропали еще 18 октября. Мальчиков обнаружили на одной из заправок на петербургском Московском шоссе. По данным следствия, до Санкт-Петербурга они добрались на попутных машинах, преодолев таким образом более 1,3 тысячи километров.
Причины, подтолкнувшие несовершеннолетних на такой поступок, пока неизвестны. До приезда родителей их поместили в спецприемник.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Последние новости
С-400 показали в действии С-400 показали в действии Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Стало известно еще об одном инциденте на испытаниях ядерной триады России Стало известно еще об одном инциденте на испытаниях ядерной триады России
Происшествия , Мончегорск , Мурманская Область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки201
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу94
Песков назвал причину смены главы СПЧ
Песков назвал причину смены главы СПЧ48
Россия обвинила США в дискриминации
Россия обвинила США в дискриминации60
В NASA питают надежды в сторону России
В NASA питают надежды в сторону России
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Макрон позвонил Путину
01:54
Макрон позвонил Путину
Политика В мире
Путин обновил Совет по правам человека
00:46
Путин обновил Совет по правам человека
Общество Статьи
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
04:15
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
Общество Статьи
Названы причины зависти Запада к России
02:33
Названы причины зависти Запада к России
Политика В мире
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
00:28
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
Происшествия Армия
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия Войска
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
01:07
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
В мире
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение