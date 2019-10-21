Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе

Двух темнокожих американских военнослужащих избили в хорватском Задаре за тверк в ночном клубе, пишет «Взгляд».

Инцидент произошел в ночь на 20 октября. Группа местных жителей напали на двоих военных-гомосексуалистов из США после того, как они станцевали тверк в ночном клубе Задара. После нападения хорваты скрылись, пострадавшие доставлены в больницу.

По словам одного из американцев, нападавших было от 8 до 10 человек.

«Никогда в жизни я не чувствовал себя так беспомощно. Казалось, нас не хотят отпускать живыми», — рассказал он.

Полиция Задара завела административное дело о нарушении мира и общественного порядка. Если будет доказано, что на военных напали из-за их сексуальной ориентации или расовой принадлежности, дело будет переквалифицировано в уголовное.