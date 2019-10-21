Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянке грозит смертная казнь на Бали 

360tv.ru 8 минут назад
Гражданку России задержали на Бали по подозрению в контрабанде наркотиков. Если вину женщины докажут, ей может грозить смертная казнь. Об этом сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».
По делу о контрабанде наркотиков проходят четыре человека, среди них, кроме россиянки, двое подданных Таиланда и гражданин Франции. Молодых людей задержали в международном аэропорту Денпасар.
В данный момент нет никаких подробностей о задержании иностранцев на Бали. Известно, что по строгим правилам Индонезии, в случае, если подозрения правозащитников оправдаются, иностранцам грозит смертная казнь.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
360tv.ru: последние новости
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину Украинский политолог опроверг информацию о «химии» между Трампом и Зеленским Украинский политолог опроверг информацию о «химии» между Трампом и Зеленским Высказывание волгоградского депутата о низких пенсиях тунеядцев рассмотрит комиссия ЕР по этике Высказывание волгоградского депутата о низких пенсиях тунеядцев рассмотрит комиссия ЕР по этике
Происшествия , Видео , Бали
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана34
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото275
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
Мать Заворотнюк заметили на кладбище18
Танкист оторвал себе ногу и спас товарищей
Танкист оторвал себе ногу и спас товарищей1
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
01:00
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
Шоу-бизнес
Возвращение блудного батьки: Лукашенко едет в Европу
03:10
Возвращение блудного батьки: Лукашенко едет в Европу
СНГ Статьи
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
01:14
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
Происшествия Пожары
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
05:18
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
Шоу-бизнес
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
01:00
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
Наука и техника
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
01:52
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
01:52
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение