Россиянке грозит смертная казнь на Бали

Гражданку России задержали на Бали по подозрению в контрабанде наркотиков. Если вину женщины докажут, ей может грозить смертная казнь. Об этом сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

По делу о контрабанде наркотиков проходят четыре человека, среди них, кроме россиянки, двое подданных Таиланда и гражданин Франции. Молодых людей задержали в международном аэропорту Денпасар.

В данный момент нет никаких подробностей о задержании иностранцев на Бали. Известно, что по строгим правилам Индонезии, в случае, если подозрения правозащитников оправдаются, иностранцам грозит смертная казнь.