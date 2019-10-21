Бывший украинский министр погиб в авикатастрофе

Бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе в Полтавской области. Об этом сообщает «РБК-Украина».

О том, в Оржицком районе Полтавской области разбился вертолет «Робинсон-44» сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Вертолет следовал из Киева, инцидент произошел около 16:00 по местному времени.

Информацию о гибели Кутового подтвердил его соратник и бывший вице-премьер Павел Розенко