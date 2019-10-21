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Российский первокурсник с заклеенным скотчем ртом выпал из окна общежития 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Российский первокурсник выпал из окна с заклеенным ртом
Фото: РИА Новости
В Перми первокурсник Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГАТУ) выпал из окна с заклеенными скотчем ртом и носом. Он умер на месте. Об этом сообщает «59.ру».
Инцидент произошел после 10 утра на улице Героев Хасана. По словам очевидцев, у погибшего к ноге были примотаны мобильный телефон и записка.
По факту трагедии проводится проверка, сообщили изданию в управлении Следственного комитета по региону.
Ранее сообщалось о самоубийстве подростка из Нижнего Новгорода. Его нашли под окнами его дома, он умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Знакомый мальчика рассказал изданию, что он был достаточно впечатлительным и что у него были напряженные отношения с учителями и одноклассниками. Один из преподавателей публично заявил, что он «не способен учиться на отлично».
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Происшествия , СКР , Пермь
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