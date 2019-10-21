Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана под Москвой 

Lenta.ru 35 минут назад
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
Фото: СК РФ
Депутата Раменского района Подмосковья Татьяну Сидорову и членов ее семьи — жертв преступного сообщества, возглавляемого, по данным следствия, Олегом Медведевым (Шишкановым), известным как Шишкан — похитили и расстреляли, после чего скинули в овраг и присыпали землей. Об этом в понедельник, 21 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
По его словам, у двоих погибших в области головы обнаружили пули, у еще двоих — пулевые отверстия. Также на телах находились золотые украшения, что исключает версию убийства с целью хищения.
Изначально они были лишь присыпаны землей, однако, позже этот участок местности оказался в зоне рекультивации, из-за чего тела оказались скрыты под большим слоем почвы, на глубине четырех метров. После задержания членов ОПС следствие получило достоверную информацию о месте захоронения погибших. С 2012 года рельеф местности в этом районе изменился, поэтому для извлечения тел потребовались обширные и трудоемкие раскопки.
Ранее 21 октября сообщалось, что в Подмосковье обнаружены тела четырех жертв преступного сообщества, по данным следствия возглавляемого Олегом Медведевым (Шишкановым), также известным как Шишкан.
По словам официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светланы Петренко, жертвами стали подмосковный депутат и генеральный директор компании «Племзавод Раменское» Татьяна Сидорова, а также трое ее родственников — муж, сын и сестра. Чтобы найти тела пришлось раскопать 2 тысячи квадратных метров, сами работы длились 12 дней. Убитых же нашли на глубине 4 метров. Предполагается, что они отказались передать в распоряжение членов банды земельные участки.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Последние новости
Под Москвой нашли тела новых жертв банды Шишкана Под Москвой нашли тела новых жертв банды Шишкана Минобороны отреагировало на данные о сбое на испытаниях ядерной триады Минобороны отреагировало на данные о сбое на испытаниях ядерной триады Москвичам посоветовали «переобуть» машину Москвичам посоветовали «переобуть» машину
Комментарии
Происшествия , Криминал , Татьяна Сидорова , Олег Медведев , МВД , Lenta.ru , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото88
Сын депутата Госдумы избил человека
Сын депутата Госдумы избил человека13
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
На испытаниях ядерной триады произошел еще один инцидент
На испытаниях ядерной триады произошел еще один инцидент207
Чиновница пошутила в Instagram и пожалела
Чиновница пошутила в Instagram и пожалела
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
01:14
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
Происшествия Пожары
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
01:00
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
Наука и техника
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
01:52
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
00:21
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
Происшествия
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Армия
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение