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После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото 

Рамблер 35 минут назад
Во время прорыва дамбы в Красноярском крае унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото. Об этом сообщает РЕН ТВ.
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Поисковики пытаются установить местонахождение золота. Количество драгоценного металла неизвестно.
Прорыв дамбы технологического водоема золотодобытчиков в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошел 19 октября. Трагедия унесла жизни 15 человек, пятеро пропали без вести, еще 27 пострадали.
Прииск принадлежал компании «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото»). В результате разрушения дамбы потоки воды практически смыли два рабочих общежития золотодобытчиков.
Происшествия , Видео , Красноярск , Красноярский Край
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