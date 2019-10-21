После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото

Во время прорыва дамбы в Красноярском крае унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Поисковики пытаются установить местонахождение золота. Количество драгоценного металла неизвестно.

Прорыв дамбы технологического водоема золотодобытчиков в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошел 19 октября. Трагедия унесла жизни 15 человек, пятеро пропали без вести, еще 27 пострадали.

Прииск принадлежал компании «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото»). В результате разрушения дамбы потоки воды практически смыли два рабочих общежития золотодобытчиков.