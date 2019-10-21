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Очередные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа пройдут 18 ноября 

РИА Новости 3 часа назад
Названа дата следующих слушаний по делу Ассанжа
Фото: РИА Новости
Очередные слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа пройдут 18 ноября. Такое решение принял в понедельник магистратский суд лондонского района Вестминстер.
Очередные технические слушания по делу об экстрадиции Ассанжа проходят в магистратском суде лондонского района Вестминстер. Их цель — определить повестку будущих заседаний. 11 октября судья Танвир Икрам постановил, что Ассанж теперь должен присутствовать на слушаниях лично, а не по видеосвязи из тюрьмы, как он это делал раньше из-за, как заявляла зашита, плохого самочувствия.
"Следующие слушания провести 18 ноября… Подсудимый может участвовать по видеосвязи из тюрьмы, где он отбывает наказание (Белмарш)", — говорится в вердикте судьи.
Судья уточнила, что процесс будет продолжен в три этапа, на каждом из который стороны будут представлять свои аргументы. Также слушания пройдут в декабре, январе и феврале. По существу дело будет рассматриваться в конце февраля, как и говорилось ранее.
Ассанж, находящийся на трибуне для подсудимых, одет в темно-синий костюм и голубой джемпер, его седые волосы гладко зачесаны назад, борода сбрита. Сам подсудимый выглядит хорошо. После появления Ассанжа судья спросил, может ли он подтвердить имя и дату рождения. Ассанж тихим спокойным голосом ответил утвердительно. Далее выступления начали защита и обвинение.
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Происшествия , Wikileaks , Вестминстер
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