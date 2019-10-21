ЧП в Бразилии: самолет потерпел крушение

В Бразилии три человека погибли из-за крушения легкомоторного самолета

Три человека погибли, трое пострадали в результате крушения легкомоторного самолета над жилым районом в городе Белу-Оризонти на юго-востоке Бразилии , сообщает портал Globo.

Согласно порталу, инцидент произошел недалеко от аэропорта Carlos Prates, откуда самолет взлетел и направлялся в муниципалитет Ильеус в штате Баия. Самолет упал на припаркованные автомобили на пересечении двух улиц на северо-востоке Белу-Оризонти, после чего они загорелись.

На месте происшествия работают службы экстренной помощи.

Причины крушения на данный момент не называются.