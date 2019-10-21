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В Бразилии три человека погибли из-за крушения легкомоторного самолета 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
ЧП в Бразилии: самолет потерпел крушение
Фото: РИА Новости
Три человека погибли, трое пострадали в результате крушения легкомоторного самолета над жилым районом в городе Белу-Оризонти на юго-востоке Бразилии, сообщает портал Globo.
Согласно порталу, инцидент произошел недалеко от аэропорта Carlos Prates, откуда самолет взлетел и направлялся в муниципалитет Ильеус в штате Баия. Самолет упал на припаркованные автомобили на пересечении двух улиц на северо-востоке Белу-Оризонти, после чего они загорелись.
На месте происшествия работают службы экстренной помощи.
Причины крушения на данный момент не называются.
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Происшествия , В мире , Катастрофы , Бразилия
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