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В Крыму нетрезвый сосед изнасиловал семилетнюю девочку 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Крым потрясло жестокое изнасилование ребенка
Фото: ТАСС
Житель Крыма, обвиняемый в изнасиловании семилетней девочки, взят под стражу, сообщает региональное управление СК РФ.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Нижнегорского района, подозреваемого в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", — говорится в сообщении.
Следователям установлено, что вечером девочка вместе с младшим братом гуляла на улице в одном из населенных пунктов Нижнегорского района.
"К ребенку подошел нетрезвый сосед и насильно увел в лесополосу, где совершил в отношении несовершеннолетней изнасилование", — отметили в управлении.
Злоумышленник был задержан в короткие сроки, ему уже предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ, санкция которого предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. По ходатайству следствия судом он заключен под стражу. Медиками ребенку оказана вся необходимая помощь.
Следователями и криминалистами проведен осмотр места преступления, где изъяты доказательства, подтверждающие причастность задержанного, а также обнаружены следы, которые лягут в основу доказательственной базы.
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Происшествия , Криминал , СКР , Республика Крым
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