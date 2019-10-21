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Сын депутата Госдумы избил человека 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
Махмуд Омаров, сын замглавы партии «Справедливая Россия» и члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Гаджимурада Омарова избил сотрудника отеля на Рублевском шоссе в Подмосковье.
Помощника депутата Госдумы избили арматурой
Как пишет «Комсомольская правда», инцидент произошел еще в июне, однако тогда пострадавшему было отказано в возбуждении уголовного дела. На прошлой неделе он обратился в полицию с повторным заявлением.
По данным издания, гостиница «Резиденция Сареево Ресорт», где произошло избиение, принадлежит семье Гаджимурада Омарова. Пострадавший молодой человек утверждает, что хозяин «постоянно докапывался» до него, как будто ему «лицо не нравилось». Однажды к нему подошли двое мужчин, одним из которых был сын Омарова Махмуд.
«Махмуд сказал, что я должен покинуть заведение и мне об этом уже говорили. Я ответил, что не могу, что официально работаю. Да и работаю я не на Гаджимурада, а на другого человека. Тогда они увели меня от камер в служебное помещение и вдвоем начали меня избивать руками и ногами», — рассказал бывший сотрудник отеля.
После избиения они вывели его за ворота и стали угрожать убийством и нанесением тяжких телесных повреждений.
В больнице молодому человеку диагностировали сотрясение мозга, глазное кровоизлияние и ушибы головы.
Со справкой о фиксации побоев пострадавший обратился в полицию, но вскоре ему пришел отказ в возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , Видео , Гаджимурад Омаров , Госдума , Справедливая Россия , Комсомольская правда , Московская область
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