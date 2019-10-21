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Пожар в торговом центре. В Рязани при эвакуации забыли про кинозал с детьми 

Аргументы Недели + ещё 2 17 минут назад
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
Фото: progorod62.ru
В Рязани при эвакуации торгового центра забыли про кинозал с детьми. Местная жительница Софья Селиванова рассказала, что ей самой пришлось выводить людей из зала из кинотеатра в ТЦ «Барс».
Местная жительница Софья Селиванова рассказала, что ей самой пришлось выводить людей из зала из кинотеатра в ТЦ «Барс».
«Это было вчера около 17 часов. Моя девятилетняя дочь со своим другом пошли в кино. Мы с мужем ждали детей в коридоре. Вдруг началась какая-то суматоха, и никого из персонала нет. Девушки на попкорне нет, охраны тоже. На кассе девушка молчала в ответ на мои вопросы, и только парень, который сдавал билет, сказал, что идёт эвакуация. Но ни звуковых сигналов, ничего не было. Я иду в зал, там сидят бабушки, дети, родители. Я стала говорить, что надо уходить. Люди мне не верили, ведь мультфильм не остановили. И только потом, когда я уже подняла своих детей, тогда зажгли свет в зале и открыли двери. Это кошмар. Тут уже пожарные работают, а дети смотрят мультфильм», — поделилась Селиванова с каналом «Подъем».
"Мы пришли в кино, но когда спускались, почувствовали на втором этаже легкий запах дыма. Приехали пять пожарных расчетов, одна "скорая", одна машина МЧС. Немного постояли и начали разматывать пожарные рукава, — расказал еще олин очевидец.
Между тем в самом кинотеатре утверждают, что все киносеансы были прерваны и эвакуация проходила в штатном режиме. Местные СМИ сообщают, что в ТЦ сработала пожарная сигнализация, на место ЧП приехали пожарные расчеты, все посетители были эвакуированы, однако возгорания обнаружить не удалось. На этот раз пронесло!
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Происшествия , Пожары , МЧС , Рязань
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