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Обвиняемый рассказал о расправе над девочкой в Саратове 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Следственный комитет России опубликовал видеозапись следственных действий на месте убийства девятилетней девочки в Саратове. Обвиняемый под запись рассказал о том, как совершил преступление.
Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства. На нем обвиняемый в ходе проведения проверки показаний на месте преступления рассказал об обстоятельствах произошедшего.
«Проходя мимо, она что-то сказала насчет гаража. Дальше я развернулся, получается наоборот, зажал ей рот и завел ее сюда», — сказал мужчина.
После этого он вместе с сотрудниками правоохранительных органов зашел в гараж.
Ранее в понедельник в СК сообщили, что задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове 35-летнему мужчине предъявлено обвинение. Подозреваемый полностью признал вину.
Напомним, 11 октября в Саратове было обнаружено тело девятилетней девочки, которая за два дня до этого ушла в школу и не вернулась. Девочку нашли задушенной. Подозреваемый признался, что убил девочку из-за самовольно захваченного гаража.
Во ФСИН рассказали, чем подозреваемый в убийстве школьницы привлек внимание психологов.
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Происшествия , Видео , СКР , МВД , ФСИН , Саратов
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