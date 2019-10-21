Обвиняемый рассказал о расправе над девочкой в Саратове

Следственный комитет России опубликовал видеозапись следственных действий на месте убийства девятилетней девочки в Саратове . Обвиняемый под запись рассказал о том, как совершил преступление.

Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства. На нем обвиняемый в ходе проведения проверки показаний на месте преступления рассказал об обстоятельствах произошедшего.

«Проходя мимо, она что-то сказала насчет гаража. Дальше я развернулся, получается наоборот, зажал ей рот и завел ее сюда», — сказал мужчина.

После этого он вместе с сотрудниками правоохранительных органов зашел в гараж.

Ранее в понедельник в СК сообщили, что задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове 35-летнему мужчине предъявлено обвинение. Подозреваемый полностью признал вину.

Напомним, 11 октября в Саратове было обнаружено тело девятилетней девочки, которая за два дня до этого ушла в школу и не вернулась. Девочку нашли задушенной. Подозреваемый признался, что убил девочку из-за самовольно захваченного гаража.