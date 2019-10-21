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Завершено расследование взрыва на шахте в Коми 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 46 минут назад
Завершено расследование взрыва на шахте в Коми
Фото: РИА Новости
Следователи закончили расследование по аварии на шахте «Северная» в Коми в 2016 году, где погибли 36 человек, сообщил Следственный комитет.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, материалы которого составляют 392 тома, направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В качестве обвиняемых по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба, а также смерть двух и более лиц» привлечены 14 человек.
«По версии следствия, 25 и 28 февраля 2016 года в горных выработках угольной шахты «Северная» Республики Коми произошли взрывы метановоздушной смеси. Нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, ставшие причиной трагедии, носили системный характер и продолжались на протяжении нескольких лет», — отмечает СК.
По этим сведениям, трагедия произошла из-за желания предприятия выполнить план по добыче угля и не попасть под штрафные санкции со стороны вышестоящих руководителей.
На предприятии систематически нарушались требования безопасности по проветриванию горных выработок, при этом не останавливалась добыча угля, добавляет ведомство. Это привело к загазованности выработок и выработанного пространства шахты.
«Также игнорировалась необходимость принудительного разупрочнения кровли, это привело к ее зависанию и обрушению, последующему повреждению горно-шахтного оборудования, короткому замыканию, воспламенению и взрыву метано-воздушной смеси», — уточняет СК.
Напомним, в результате аварии жертвами трагедии стали 36 человек, включая погибших горноспасателей. Пятерых горноспасателей посмертно наградили орденом Мужества.
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Происшествия , СКР , Республика Коми
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