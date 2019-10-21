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В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист 

Lenta.ru + ещё 1 57 минут назад
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Фото: Скриншот «Пятого канала»
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии. Об этом со ссылкой на анонимного собеседника из окружения россиянина сообщает портал Znak.com.
55-летний Илюбаев принимал участие в военных действиях в Сирии и Ливии как сотрудник частной военной компании (ЧВК). Речь может идти о ЧВК Вагнера, хозяином которой в СМИ называют миллиардера Евгения Пригожина, уточняет издание. Собеседник портала также рассказал, что около года назад за участие в спецоперациях мужчина получил медаль «За отвагу», которая, по информации Znak.com, вручалась ранее родственникам бойцов ЧВК Вагнера, погибших в Сирии.
По словам источника, в зоны вооруженных конфликтов россиянин выезжал неоднократно за последние несколько лет. «Когда пошли сообщения, что наши погибли в Ливии, почему-то сразу появились плохие мысли. Стали выяснять, нет ли его среди погибших. Так и случилось», — рассказал он.
Как отмечается, около двух недель назад об этом сообщили родственникам Илюбаева и позвали на опознание. Журналиста похоронили в Новоорске (Оренбургская область), где он родился.
В конце сентября стало известно, что частные военные подразделения из России прибыли в Ливию для помощи фельдмаршалу Халифе Хафтару. Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, в страну якобы приехали около ста наемников.
ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.
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Комментарии
Происшествия , Армия , Евгений Пригожин , Омар аль-Башир , Bloomberg , Екатеринбург , Ливия , Сирия
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