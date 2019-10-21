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«Бежать было некуда»: пострадавший рассказал об обрушении дамб под Красноярском 

ТК «Звезда» 1 час назад
«Бежать было некуда»: пострадавший о ЧП под Красноярском
Фото: ТРК Звезда
По его словам, все произошло внезапно: рабочие, оказавшиеся в тот момент в общежитие, буквально оказались в западне.
Андрей Епишин, пострадавший при разрушении пяти дамб на реке Сейба в Красноярском крае, рассказал о том, что происходило внутри общежития рабочих, когда произошел инцидент.
В комментарии «Звезде» он отметил, что само здание в результате прорыва дамбы оказалось полностью уничтожено.
«Завалило общежитие, в котором жили. Все очутились под водой. Я из помещения не выходил, забился в угол… Просто повезло. Потом второй раз накрыло. Течение бешеное было. Всплыл наверх, ухватил какое-то бревно. Ничего не предвещало беды», — вспоминает Епишин.
Он рассказал, что в момент разрушения дамб разбудил своего соседа по комнате.
«Говорю: "Давай, подпрыгивай! Дамба! Убегаем!" А бежать уже некуда, двери завалило. В окно страшно прыгать — стекла… По углам встали и все. Чудом выжили. Полог весь разнесло. В момент, когда его сломало, я был под водой. Когда вынырнул — уже ничего не осталось, только бревна», — вспоминает он.
Каскадное разрушение дамб произошло утром 19 октября. Вода затопила два рабочих общежития временного типа. По последним данным, погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Число пострадавших увеличилось с 16 до 27 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Комментарии
Происшествия , Андрей Епишин , Красноярск , Красноярский Край , Сейба
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