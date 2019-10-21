Соратника Кадырова «накормили» пельменями со свининой

Российский производитель пельменей в Екатеринбурге под видом халяльной продукции выставил на продажу на местный рынок товар, содержащий свинину. Об этом сообщает агентство «Европейско-азиатские новости».

Джамлайла Абдулкадыров обратился в управление Россельхознадзора с просьбой проверить качество халяльной продукции и ее соответствие нормам шариата. Ведомство совместно с Комитетом общественного контроля произвели закупки мясных продуктов. Результаты проверки показали, что в пельменях компании «Равис — птицефабрика Сосновская» было обнаружено ДНК свинины. Как рассказали телеканалу ЕТВ в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, за нарушение производителю грозит от 100 до 300 тысяч рублей штрафа.

Ситуация вызвала возмущение у представителей мусульманской общины. По словам помощника Абдулкадырова Адама Калаева, это проблема не только чеченцев и других мусульман, но и всех жителей Урала.

«Ведь никто не знает, что и куда еще они добавляют. А вдруг и вправду выяснится, что в колбасу они собачатину добавляют», — сказал он.

Представители агрохолдинга все обвинения отрицают и называют информацию о свинине в пельменях с курицей недостоверной.