Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соратника Кадырова «накормили» пельменями со свининой 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Соратника Кадырова «накормили» пельменями со свининой
Фото: РИА Новости
Российский производитель пельменей в Екатеринбурге под видом халяльной продукции выставил на продажу на местный рынок товар, содержащий свинину. Об этом сообщает агентство «Европейско-азиатские новости».
Продукцию обнаружили местные мусульмане на рынке «Омега», владельцем которого, по данным издания, является депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов, а сам товар производит компания «Равис — птицефабрика Сосновская», принадлежащая бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову. Как пишут «Европейско-азиатские новости», в числе пострадавших от недобросовестных предпринимателей — представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Свердловской области.
Джамлайла Абдулкадыров обратился в управление Россельхознадзора с просьбой проверить качество халяльной продукции и ее соответствие нормам шариата. Ведомство совместно с Комитетом общественного контроля произвели закупки мясных продуктов. Результаты проверки показали, что в пельменях компании «Равис — птицефабрика Сосновская» было обнаружено ДНК свинины. Как рассказали телеканалу ЕТВ в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, за нарушение производителю грозит от 100 до 300 тысяч рублей штрафа.
Ситуация вызвала возмущение у представителей мусульманской общины. По словам помощника Абдулкадырова Адама Калаева, это проблема не только чеченцев и других мусульман, но и всех жителей Урала.
«Ведь никто не знает, что и куда еще они добавляют. А вдруг и вправду выяснится, что в колбасу они собачатину добавляют», — сказал он.
Представители агрохолдинга все обвинения отрицают и называют информацию о свинине в пельменях с курицей недостоверной.
В 2017 году семья мусульман из Нью-Йорка обвинила «Макдоналдс» в том, что работник сети ресторанов быстрого питания специально подсунул им свинину в куриные сэндвичи «МакЧикен».
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Последние новости
Стало известно еще об одном инциденте на испытаниях ядерной триады России Стало известно еще об одном инциденте на испытаниях ядерной триады России Валерий Фадеев назначен главой СПЧ Валерий Фадеев назначен главой СПЧ Восстановлением Донбасса займется популярный кавээнщик Восстановлением Донбасса займется популярный кавээнщик
Комментарии1
Происшествия , Владимир Смирнов , Рамзан Кадыров , Андрей Косилов , Россельхознадзор , McDonald's , Екатеринбург , Свердловская Область , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины зависти Запада к России
Названы причины зависти Запада к России8
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе1
США связали ЧП под Северодвинском с «Буревестником»
США связали ЧП под Северодвинском с «Буревестником»1
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана38
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото294
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Названы причины зависти Запада к России
02:33
Названы причины зависти Запада к России
Политика В мире
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия Войска
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
01:00
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
Шоу-бизнес
Возвращение блудного батьки: Лукашенко едет в Европу
03:10
Возвращение блудного батьки: Лукашенко едет в Европу
СНГ Статьи
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
01:14
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
Происшествия Пожары
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
05:18
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
Шоу-бизнес
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
01:00
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение