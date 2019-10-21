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В Италии полыхает объект Всемирного наследия ЮНЕСКО 

ТК «Звезда» 39 минут назад
В Италии полыхает объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Фото: © TgrPiemonte, Twitter
Архитектурный комплекс много лет выполняет роль общественного культурного центра.
На севере Италии горит объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Огонь вспыхнул рано утром в здании королевских конюшен, которые находятся в самом центре столицы итальянского Пьемонта.
На момент прибытия первых пожарных подразделений огонь уже перекинулся на крышу строений, существенно повредив ее. Кровлю начали спешно заливать водой, в некоторых местах она не устояла и обрушилась.
Причины пожара пока не установлены, на месте возгорания продолжают работать спасатели, следователи и дознаватели. По предварительным данным, которые приводят местные СМИ, в результате ЧП никто не пострадал.
После завершения тушения огня, экспертам предстоит установить степень повреждений, но из опубликованного видео можно сделать вывод, что уникальный культурный объект почти полностью уничтожен и его восстановление отнимет большое количество времени, сил и финансовых средств.
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Происшествия , Пожары , ЮНЕСКО , Италия
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