В Италии полыхает объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Архитектурный комплекс много лет выполняет роль общественного культурного центра.

На севере Италии горит объект Всемирного наследия ЮНЕСКО . Огонь вспыхнул рано утром в здании королевских конюшен, которые находятся в самом центре столицы итальянского Пьемонта.

На момент прибытия первых пожарных подразделений огонь уже перекинулся на крышу строений, существенно повредив ее. Кровлю начали спешно заливать водой, в некоторых местах она не устояла и обрушилась.

Причины пожара пока не установлены, на месте возгорания продолжают работать спасатели, следователи и дознаватели. По предварительным данным, которые приводят местные СМИ, в результате ЧП никто не пострадал.

После завершения тушения огня, экспертам предстоит установить степень повреждений, но из опубликованного видео можно сделать вывод, что уникальный культурный объект почти полностью уничтожен и его восстановление отнимет большое количество времени, сил и финансовых средств.