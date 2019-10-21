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Задержанная умерла в отделе полиции в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 37 минут назад
Задержанная умерла в отделе полиции в Петербурге
Фото: РИА Новости
В одном из отделов полиции Петербурга в ночь на понедельник умерла задержанная, по данному факту началась проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Как рассказали в полиции, 32-летнюю ранее судимую женщину задержали по подозрению в административном правонарушении. К моменту приезда врачей женщина скончалась, передает «Интерфакс».
Как пишет издание «Фонтанка.ру», женщину задержали по подозрению в краже кошелька. Около 6 утра ей стало плохо, полицейские 20 минут пытались реанимировать задержанную до прибытия медиков.
Напомним, в феврале 2015 года задержанная за мелкое хулиганство женщина скончалась в отделении полиции города Кирова.
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Происшествия , Криминал , Фонтанка.Ру , Интерфакс , Санкт-Петербург
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