Задержанная умерла в отделе полиции в Петербурге

В одном из отделов полиции Петербурга в ночь на понедельник умерла задержанная, по данному факту началась проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как рассказали в полиции, 32-летнюю ранее судимую женщину задержали по подозрению в административном правонарушении. К моменту приезда врачей женщина скончалась, передает «Интерфакс».

Как пишет издание «Фонтанка.ру», женщину задержали по подозрению в краже кошелька. Около 6 утра ей стало плохо, полицейские 20 минут пытались реанимировать задержанную до прибытия медиков.

Напомним, в феврале 2015 года задержанная за мелкое хулиганство женщина скончалась в отделении полиции города Кирова.