Мигранта задержали за вывод 750 млн рублей

В Москве задержан лидер банды мошенников

Преступная группа занималась незаконными валютными операциями, она незаконно вывела из России 750 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Заведено уголовное дело. Предполагаемый организатор мошеннических схем — 37-летний уроженец одной из азиатских стран. Фигуранту предъявили обвинение, его поместили под домашний арест. В ходе 12 обысков в московском регионе изъяты печати несуществующих организаций и документы, которые будут приобщены в виде доказательств к материалам дела.