Ждать беды? В Калифорнии проснулся 500-летний разлом

В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом

Спавший почти 500 лет разлом в земной коре пришел в движение в Южной Калифорнии. Ученые опасаются, что его активизация может вызвать разрушительное землетрясение.

В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института. Посвященная этому статья была опубликована в журнале Science.

Движению тектонического разлома способствовала серия землетрясений в американском городе Риджкрест в июле 2019 года,

когда за двумя крупными толчками в 6,4 и 7,1 балла последовали около тысячи менее сильных.

Разлом Гарлок длиной около 250 км расположен на территории юго-западных штатов США . Он идет с северо-востока на юго-запад по северной границе Мохавского тектонического блока и южным отрогам гор Сьерра-Невада , пересекает разлом Сан-Андреас в районе низменности Антелоп.

Разлом образовался в результате изменения направления движения тихоокеанской плиты с параллельного побережью на параллельное разлому Сан-Андреас. Сейсмическая активность тут как правило невысокая, землетрясения (до 5,7 балла) обычно вызваны землетрясениями на других разломах.

До лета этого года Гарлок почти не сдвигался пятьсот лет. Его стороны расходились максимум на сантиметр в год. Но после череды землетрясений стороны разлома сместились на 2 сантиметра по вертикали.

Теперь прогнозирование землетрясений в этом районе практически невозможно,

поскольку движения земной коры здесь не исследованы, а, значит, непредсказуемы.

«Это одно из наиболее задокументированных последствий землетрясений в истории, оно проливает свет на то, как происходят подобные события, — говорит геолог Закари Росс, один из авторов работы. — Это заставит людей задуматься о том, как мы оцениваем сейсмическую опасность и нужно ли изменить наш подход к изучению разломов».

Подобные события говорят о том, как мало мы до сих пор знаем о землетрясениях, считает Росс.

«Мы не можем просто предположить, что самые крупные разломы обладают наибольшей сейсмической опасностью», — указывает специалист.

Это провал

Весной 2018 года мировые СМИ облетела новость о гигантском провале, который образовался на территории одной из сельскохозяйственных ферм в Новой Зеландии, обнажив огромную подземную полость,

которая, как предполагают ученые, формировалась последние десятилетия или порядка века.

Провал образовался в 15 километрах к юго-востоку от города Роторуа, имеет в длину примерно два футбольных поля, а в глубину соответствует высоте шестиэтажного здания. «Все, что я видел до этого, было раза в три меньше в размерах, так что этот провал действительно огромен», — заявил тогда вулканолог Брэд Скотт, считающий, что это крупнейший карстовый провал в Новой Зеландии в новейшей истории.

Первым на изменение ландшафта обратил внимание местный фермер, который перед восходом солнца собирал коров на утреннюю дойку и едва не угодил в трещину на своем мотоцикле. Лишь спустя день, когда погодные условия улучшились, провал оказался виден полностью и стало возможным оценить его реальные размеры.

По словам Скотта, непосредственной причиной образования явления стали интенсивные дожди, которые шли целую неделю,

в результате чего образовалась трещина длиной 200 и глубиной 20 метров.

Тогда в течение 38 часов на этой территории выпало почти 170 миллиметров осадков. Образовавшаяся трещина уже привлекла внимание ученых, обнажив древние наслоения пород, которые формировались в далеком прошлом.

«На дне этого отверстия мы можем наблюдать исходные вулканические отложения возрастом 60 тыс. лет», — рассказал вулканолог Скотт.

По мнению ученых, образование провала связано с бурным вулканическим прошлым этой местности.