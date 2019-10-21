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Российский врач оставила раненую собаку умирать на пороге клиники 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Ветеринар оставила собаку умирать на пороге клиники
Фото: ТАСС
В городе Нижнекамск, Республика Татарстан, ветеринар отказалась спасать раненую собаку и оставила ее умирать на пороге клиники. Об этом очевидица произошедшего Эльвира Давлекаева рассказала в группе «Регион-116. Казань» во «ВКонтакте».
По предварительным данным, в воскресенье, 20 октября, таксист сбил собаку на остановке «Гостиница Кама». Давлекаева тут же обзвонила местные клиники и обнаружила, что только одна из них работает в воскресенье — Cats&dogs, расположенная на Южной улице.
В 8:35 утра Давлекаева с пожилым хозяином питомца привезли животное в клинику. Врач вышла в приемную за 15 минут до начала рабочего дня и отказалась принимать пациента.
«Мы просили принять нас пораньше, собака умирала, уже практически не подавала признаков жизни. Врач отказалась», — подчеркнула автор публикации.
Когда клиника открылась, вместо того чтобы оперативно оказать питомцу помощь, ветеринар попросила показать паспорт на животное.
Владелец собаки просил предоставить лечение платно, однако врач продолжала требовать документы.
«Что за нонсенс? С каких пор у нас платная помощь в частной клинике оказывается только с паспортом?» — возмутилась Давлекаева.
В результате питомец скончался на пороге клиники.
«Надеюсь, эта история получит широкую огласку, дойдет до руководства клиники, и будут приняты меры», — заключила автор сообщения.
По данным ТАСС, Нижнекамская городская прокуратура по поручению прокуратуры Татарстана проводит расследование и разбирается в деталях произошедшего.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Казань , Нижнекамск , Республика Татарстан
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