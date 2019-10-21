Мать двоих детей убили в Хабаровске

Уголовное дело возбуждено в Хабаровске после убийства женщины, на его расследование направлены опытные криминалисты и следователи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Как сообщают местные СМИ, 40-летняя мать двух девочек, младшей из которых исполнился один месяц, в минувший четверг ушла получать посылку и не вернулась. По сообщению СМИ, в пятницу ее тело со следами насильственной смерти обнаружено на пустыре.
"Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Для его расследования создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи и криминалисты, сотрудники уголовного розыска, устанавливаются обстоятельства преступления", — рассказал собеседник, не уточнив подробностей происшествия.