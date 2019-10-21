Житель Оренбуржья напал на полицейских с топором и разбил служебную машину

Правоохранители задержали жителя оренбургского города Ясный, который напал на полицейских с топором и разбил служебную машин, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 18 октября в городе Ясный . В полицию поступило сообщение от 43-летней местной жительницы о том, что ее избивает 48-летний сожитель. На место происшествия прибыли старший участковый уполномоченный полиции и водитель дежурной части.

"В ходе разбирательства конфликта мужчина оказал сопротивление и ударил полицейского, после чего с топором в руках угрожал расправой сотрудникам полиции. Сотрудник применил табельное оружие, сделав два предупредительных выстрела. Мужчина был задержан, но успел нанести удар топором по служебному автомобилю", — сообщили в полиции Оренбургской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".