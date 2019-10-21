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Ледяной дождь не дал самолету приземлиться в Кольцово 

Уралинформбюро 1 час назад
Самолёт из Стамбула не смог сесть в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости
Утренний борт из Стамбула не смог приземлиться в Екатеринбурге из-за прошедшего в ночь на 21 октября ледяного дождя. Самолет рейса ТК 476 должен был приземлиться в Кольцово в 8 утра, но ушел на запасной аэродром — в Уфу. В пресс-службе аэропорта корреспонденту "Уралинформбюро" эту информацию подтвердили.
"Один лайнер из Стамбула, в связи со сложными метеоусловиями ушел в Уфу рано утром", — уточнили там.
Сейчас воздушная гавань работает в плановом режиме. "Без ограничений на прием и отправку воздушных судов", — добавили в Кольцово.
Стоит отметить, что сильный гололед образовался в Екатеринбурге утром 21 октября, что привело к многочисленным ДТП и заторам на дорогах. Утренние пробки оценивались в 8 из 10 баллов.
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Происшествия , Уралинформбюро , Екатеринбург , Стамбул , Уфа
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