Самолёт из Стамбула не смог сесть в Екатеринбурге

Ледяной дождь не дал самолету приземлиться в Кольцово

Утренний борт из Стамбула не смог приземлиться в Екатеринбурге из-за прошедшего в ночь на 21 октября ледяного дождя. Самолет рейса ТК 476 должен был приземлиться в Кольцово в 8 утра, но ушел на запасной аэродром — в Уфу . В пресс-службе аэропорта корреспонденту "Уралинформбюро" эту информацию подтвердили.

"Один лайнер из Стамбула, в связи со сложными метеоусловиями ушел в Уфу рано утром", — уточнили там.

Сейчас воздушная гавань работает в плановом режиме. "Без ограничений на прием и отправку воздушных судов", — добавили в Кольцово.

Стоит отметить, что сильный гололед образовался в Екатеринбурге утром 21 октября, что привело к многочисленным ДТП и заторам на дорогах. Утренние пробки оценивались в 8 из 10 баллов.