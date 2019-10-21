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Авиадиспетчеров поздравили открыткой со сгоревшим SSJ-100 

Рамблер + ещё 1 15 минут назад
Авиадиспетчеров поздравили открыткой со сгоревшим Superjet
Фото: кадр видео
Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России разместил на своем сайте и в аккаунтах в соцсетях коллаж с поздравлением авиадиспетчеров с их профессиональным праздником. На поздравительной открытке изображен сгоревший в московском аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100, сообщает URA.RU.
По данным издания, на коллаже изображена диспетчерская башня, карта России и самолет Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером RA-89098. Именно это воздушное судно загорелось в Шереметьево, совершив аварийную посадку.
fpadrus.ru
Подобное поздравление в Instagram вызвало недоумение у пользователей соцсети, которые сочли его «мрачной шуткой», сообщает издание «Царьград», приведя комментарии под записью.
«А вы в курсе, что у вас на фото суперджет, сгоревший в Шереметьево в мае?» — поинтересовался alexanderkorolyov.
«Это такая мрачная шутка, что ли?» — удивилась alika.pu.
При этом, по данным на 8.20 мск 21 октября, сообщение с таким поздравлением удалено из аккаунта организации в Instagram, однако на сайте ФПАД России картинка осталась.
В мае, как сообщал «Рамблер», Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в московском аэропорту и загорелся. В результате инцидента погиб 41 человек. При этом, по предварительным данным Следственного комитета России, большинство людей погибли очень быстро и не от удара, а от огня и отравления опасными веществами, которые выделялись при горении не только топлива, но и пластиковой обшивки салона.
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Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , СКР , РИА Ura.ru
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