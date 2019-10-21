Авиадиспетчеров поздравили открыткой со сгоревшим Superjet

Авиадиспетчеров поздравили открыткой со сгоревшим SSJ-100

Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России разместил на своем сайте и в аккаунтах в соцсетях коллаж с поздравлением авиадиспетчеров с их профессиональным праздником. На поздравительной открытке изображен сгоревший в московском аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100, сообщает URA.RU.

По данным издания, на коллаже изображена диспетчерская башня, карта России и самолет Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером RA-89098. Именно это воздушное судно загорелось в Шереметьево, совершив аварийную посадку.

fpadrus.ru

Подобное поздравление в Instagram вызвало недоумение у пользователей соцсети, которые сочли его «мрачной шуткой», сообщает издание «Царьград», приведя комментарии под записью.

«А вы в курсе, что у вас на фото суперджет, сгоревший в Шереметьево в мае?» — поинтересовался alexanderkorolyov.

«Это такая мрачная шутка, что ли?» — удивилась alika.pu.

При этом, по данным на 8.20 мск 21 октября, сообщение с таким поздравлением удалено из аккаунта организации в Instagram, однако на сайте ФПАД России картинка осталась.