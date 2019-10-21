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В Иркутской области произошёл пожар в сельской школе 

РИА Новости + ещё 3 45 минут назад
Сельская школа загорелась под Иркутском
Фото: © Pixabay / ciobanucatalina
Пожар произошел утром в понедельник в школе поселка Олха Иркутской области из-за короткого замыкания, сообщает ГУМЧС региона.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 7.57 (2.57 мск) после срабатывания автоматической пожарной сигнализации.
"Короткое замыкание электрощитовой стало причиной пожара в средней общеобразовательной школе №7 в селе Олха Шелеховского района Иркутской области", — говорится в сообщении.
До прибытия пожарных подразделений из здания были эвакуированы 129 человек. Погибших и травмированных нет. Огнем поврежден один из учебных классов. Занятия в школе отменены для проведения обследования здания школы и ремонтных работ.
Отмечается, что к началу учебного года школа прошла проверку — нарушений выявлено не было.
По факту пожара дознавателями МЧС России проводится доследственная проверка.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Иркутская Область
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