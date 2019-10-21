Сельская школа загорелась под Иркутском

В Иркутской области произошёл пожар в сельской школе

Пожар произошел утром в понедельник в школе поселка Олха Иркутской области из-за короткого замыкания, сообщает ГУМЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 7.57 (2.57 мск) после срабатывания автоматической пожарной сигнализации.

"Короткое замыкание электрощитовой стало причиной пожара в средней общеобразовательной школе №7 в селе Олха Шелеховского района Иркутской области", — говорится в сообщении.

До прибытия пожарных подразделений из здания были эвакуированы 129 человек. Погибших и травмированных нет. Огнем поврежден один из учебных классов. Занятия в школе отменены для проведения обследования здания школы и ремонтных работ.

Отмечается, что к началу учебного года школа прошла проверку — нарушений выявлено не было.

По факту пожара дознавателями МЧС России проводится доследственная проверка.