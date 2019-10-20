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В Петрозаводске произошёл пожар на складе 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
В Петрозаводске произошёл пожар на складе
Фото: РИА Новости
В МЧС заявили о возникновении возгорания в складском помещении в Петрозаводске.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«На Пряжинском шоссе загорелся ангар с продуктами питания высотой 10 м, размеры здания 120 на 70 м», — сказал собеседник.
Уточняется, что в настоящий момент площадь пожара составляет 200 кв. м.
К тушению возгорания привлечены 39 человек и 13 единиц техники.
Ранее в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание склада на площади 3,9 тыс. кв. м.
11 июля URA.RU сообщало, что в районе центрального рынка Перми произошёл крупный пожар.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Петрозаводск
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