В Петрозаводске произошёл пожар на складе

МЧС заявили о возникновении возгорания в складском помещении в Петрозаводске

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«На Пряжинском шоссе загорелся ангар с продуктами питания высотой 10 м, размеры здания 120 на 70 м», — сказал собеседник.

Уточняется, что в настоящий момент площадь пожара составляет 200 кв. м.

К тушению возгорания привлечены 39 человек и 13 единиц техники.

Ранее в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание склада на площади 3,9 тыс. кв. м.

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