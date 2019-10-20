Погибший от взрыва житель Сочи мог мастерить петарды

Погибший от взрыва житель Сочи мог мастерить самодельные петарды

Взрыв в частном доме в Сочи мог произойти в процессе изготовления петард к Новому году.

Об этом информирует агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В результате инцидента погиб один мужчина. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

По предварительной информации, газовый баллон на месте ЧП не обнаружен. Однако известно, что погибший изготавливал самодельные петарды. По одной из версий, именно это и стало причиной взрыва, — говорится в сообщении.

20 октября в частном домовладении в селе Каштаны Адлерского района Сочи произошёл взрыв, в результате которого погиб мужчина, а трое детей получили травмы. Ранее предполагалось, что причиной инцидента стал взрыв газового баллона.