Боец Росгвардии погиб во время экзамена

Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае . Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщает портал DVhab.ru.

По данным источника, росгвардейцы со всего Дальневосточного федерального округа приехали в Хабаровский край, чтобы сдать экзамен и получить краповый берет. Мужчина из Улан-Удэ прошел ряд испытаний и дошел до рукопашного боя. В схватке ему проломили череп, он впал в кому и скончался, не приходя в сознание.