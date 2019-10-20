Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боец Росгвардии погиб во время экзамена 

Lenta.ru + ещё 4 51 минуту назад
Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщает портал DVhab.ru.
По данным источника, росгвардейцы со всего Дальневосточного федерального округа приехали в Хабаровский край, чтобы сдать экзамен и получить краповый берет. Мужчина из Улан-Удэ прошел ряд испытаний и дошел до рукопашного боя. В схватке ему проломили череп, он впал в кому и скончался, не приходя в сознание.
В сентябре сообщалось, что семеро бойцов спецназа ФСИН получили краповые береты. В соревновании участвовали 85 бойцов из 38 регионов России.
Последние новости
Матч чемпионата России завершился массовой дракой и тремя удалениями Матч чемпионата России завершился массовой дракой и тремя удалениями Московских полицейских попросили о помощи и сдали в ФСБ Московских полицейских попросили о помощи и сдали в ФСБ Великобритания запустила особый план по жесткому Brexit Великобритания запустила особый план по жесткому Brexit
Происшествия , Видео , Другое , Росгвардия , ФСИН , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов»
«Ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов»473
Напавшая на осьминога креветка попала на видео
Напавшая на осьминога креветка попала на видео1
«Нет шансов»: эксперт оценил «мощное» оружие Украины
«Нет шансов»: эксперт оценил «мощное» оружие Украины256
Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России
Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России101
Канделаки объяснила, в чем сила Соловьева
Канделаки объяснила, в чем сила Соловьева5
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В США взорвали 90-летний мост
00:23
В США взорвали 90-летний мост
Происшествия
Канделаки объяснила, в чем сила Соловьева
02:47
Канделаки объяснила, в чем сила Соловьева
Общество
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
00:39
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Происшествия Другое
Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России
02:40
Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России
Политика
«Ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов»
00:49
«Ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов»
Политика
Лавров раскрыл секреты в дипломатии
02:43
Лавров раскрыл секреты в дипломатии
Политика США
Бочкарева оказалась в центре нового скандала
01:08
Бочкарева оказалась в центре нового скандала
Шоу-бизнес
Мать истощенной девочки из Орла сделала заявление
03:39
Мать истощенной девочки из Орла сделала заявление
Происшествия
«Взял зажигалку и назад»: как убийца сжигал детей
00:46
«Взял зажигалку и назад»: как убийца сжигал детей
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение