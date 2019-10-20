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Найден живым ещё один из пропавших при прорыве дамбы 

News.ru 1 час назад
Найден живым ещё один из пропавших при прорыве дамбы
Фото: Пресс-служба губернатора Красноярского края / ТАСС
Один из шести человек, до сих пор числившихся пропавшими без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае, найден живым.
Об этом сообщает РИА Новости. В настоящий момент выжившего при катастрофе рабочего опрашивают правоохранители.
Как сообщал News.ru, прорыв дамбы на реке Сейба в районе посёлка Щетинкино произошёл около 2:00 по московскому времени 19 октября. Вода затопила временные рабочие общежития золотодобывающей артели.
В результате ЧП погибли 15 человек. Восьмерых (считая с обнаруженным 20 октября) рабочих, числившихся пропавшими без вести, удалось найти живыми, ещё пятеро всё еще находятся в списках пропавших. В Ростехнадзоре после прорыва дамбы рассказали, что сооружение было временным и о нём не сообщали в ведомство.
По данным Следственного комитета речь может идти о разрушении не одной, а двух дамб, передавал News.ru.
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Происшествия , Ростехнадзор , Красноярский Край , Сейба
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