Найден живым ещё один из пропавших при прорыве дамбы

Один из шести человек, до сих пор числившихся пропавшими без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае , найден живым.

Об этом сообщает РИА Новости. В настоящий момент выжившего при катастрофе рабочего опрашивают правоохранители.

Как сообщал News.ru, прорыв дамбы на реке Сейба в районе посёлка Щетинкино произошёл около 2:00 по московскому времени 19 октября. Вода затопила временные рабочие общежития золотодобывающей артели.

В результате ЧП погибли 15 человек. Восьмерых (считая с обнаруженным 20 октября) рабочих, числившихся пропавшими без вести, удалось найти живыми, ещё пятеро всё еще находятся в списках пропавших. В Ростехнадзоре после прорыва дамбы рассказали, что сооружение было временным и о нём не сообщали в ведомство.

По данным Следственного комитета речь может идти о разрушении не одной, а двух дамб, передавал News.ru.