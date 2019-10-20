Стало известно о прорыве двух дамб в Красноярском крае

По словам Шаманской, во время чрезвычайной ситуации произошел прорыв двух дамб, а не одной, как считалось ранее.

Прорыв дамбы на реке Сейба произошел в ночь на 19 октября. В результате поселок золотодобытчиков Щетинкино затопило. Волна из глины, камней и грязи унесла жизни 15 человек.

В рамках уголовного дела были задержаны директор золотодобывающего ООО «Сисим», начальник и мастер горного участка этой же организации. По основной версии следствия, ЧП произошло из-за нарушений технологии при проведении золотодобывающих работ.

В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.