Мужчина упал на рельсы в московском метро

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Мужчина упал на рельсы на станции «Печатники» московского метро
Говорит Москва
45 минут назад
Комментарии
2
38-летнего пострадавшего передали врачам.
Инцидент произошёл около 11 часов утра, рассказали в пресс-службе
УВД
на метрополитене. Пассажиру помогли подняться на платформу в отсутствие электропоезда.
По факту случившегося проводится проверка.
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