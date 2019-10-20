Мужчина упал на рельсы в московском метро

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Мужчина упал на рельсы на станции «Печатники» московского метро 

Говорит Москва 45 минут назад
38-летнего пострадавшего передали врачам.
Инцидент произошёл около 11 часов утра, рассказали в пресс-службе УВД на метрополитене. Пассажиру помогли подняться на платформу в отсутствие электропоезда.
По факту случившегося проводится проверка.
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Происшествия , Видео , МВД
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