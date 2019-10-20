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Опубликовано видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае 

RT на русском 55 минут назад
Появилось видео с места прорыва дамбы под Красноярском
Фото: РИА Новости
Управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором показаны последствия крушения дамбы в районе поселка Щетинкино.
В нём показаны поисково-спасательные работы и река, которая залила территорию посёлка.
19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
За прошедшие сутки кинологи обследовали 2 тыс. кв. м в рамках поисково-спасательной операции на месте прорыва дамбы. На данный момент пропавшими без вести числятся шесть человек.
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Происшествия , МЧС , Красноярский Край
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