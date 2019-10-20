Появилось видео с места прорыва дамбы под Красноярском

Опубликовано видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

В нём показаны поисково-спасательные работы и река, которая залила территорию посёлка.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки кинологи обследовали 2 тыс. кв. м в рамках поисково-спасательной операции на месте прорыва дамбы. На данный момент пропавшими без вести числятся шесть человек.