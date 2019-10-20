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Стало известно о еще одном задержании по делу о прорыве дамбы под Красноярском 

Lenta.ru 51 минуту назад
Задержан мастер участка артели в Курагинском районе Красноярского края, где накануне прорвало дамбу. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Ранее 20 октября сообщалось о задержании директора компании-собственника обрушившейся дамбы. В региональном СК данную информацию не прокомментировали.
МЧС отчиталось о первых сутках работы после трагедии, унесшей жизни 15 человек. В сообщении ведомства указано, что спасатели в поисках шести пропавших без вести человек обследовали девять километров русла реки, кинологи прочесали две тысячи квадратных метров территории, в планах на воскресенье — разбор завалов на удалении более 1000 метров с применением инженерной техники.
19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели «Сисим». Волна, прорвавшая дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате аварии, в рабочем поселке затопило два общежития временного типа.
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Происшествия , Видео , МЧС , Красноярск , Красноярский Край
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