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Тела двоих рабочих подняли на поверхность в Екатеринбурге 

RT на русском 1 час назад
Тела двоих рабочих подняли на поверхность в Екатеринбурге
Фото: ТАСС
В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двух рабочих, которые ранее попали под обрушение грунта во время проведения земляных работ.
Как сообщает издание E1, мужчины находились в траншее глубиной около десяти метров. У работавшего рядом экскаватора открепился ковш, который упал в траншею.
В результате ЧП мужчин засыпало землёй. На месте инцидента работало около 30 человек. Спасателям удалось достать из-под завалов тело одного рабочего.
Поиски второго мужчины продолжались до глубокой ночи. По данным регионального управления МЧС, в 01:23 местного времени (23:30 мск 19 октября) спасатели завершили поисково-спасательную операцию.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге двое сотрудников коммунальной службы попали под обрушение грунта во время проведения земляных работ.
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Происшествия , Екатеринбург
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